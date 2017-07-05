Сёмин: надеемся, Сычёв в будущем присоединится к основной команде «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на презентации фарм-клуба «Локомотив-Казанка» пожелал удачи игрокам новой команды, которая будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ. Наставник также прокомментировал тот факт, что экс-форвард «Локомотива» 33-летний Дмитрий Сычёв будет выступать в составе фарм-клуба.
«Мы надеемся, что Дмитрий начнёт с «Казанки» и присоединится к нам в течение нескольких лет. Всем ребят я пожелаю удачи, серьёзности в отношении к прогрессу и выполнения поставленных задач», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Дмитрий Сычёв выступал в составе «Локомотива» с 2004 по 2015 год, сыграв 267 матчей и забив 92 гола. В феврале стало известно, что форвард тренируется с пляжным московским футбольным клубом «Локомотив».