Д. Комбаров: атмосфера в сборной России была великолепной!

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал спецкору «Чемпионата» Олегу Лысенко об атмосфере в национальной команде во время Кубка конфедераций—2017.
«Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал. Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чём-то писать – вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Ещё раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы, можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.
Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», — отметил Комбаров.
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