Бартомеу: продление контракта с Месси — отличная новость для всего мира футбола

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал факт достижения договорённости с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси о продлении контракта.
«Лично я всегда был убежден, что Месси продлит контракт с „Барселоной“. Это отличная новость не только для болельщиков «Барселоны», но и для всего футбольного мира в целом.
История Лео Месси — это рассказ о лояльности и приверженности. Он лучший игрок в истории футбола и выступает за «Барселону» с 13 лет. И эта история продолжится", — цитирует Бартомеу Goal.
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