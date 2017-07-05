Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»

«Ахмат» разгромил швейцарский клуб «Янг Бойз» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу грозненцев.
На 20-й минуте Халид Кадыров вывел «Ахмат» вперёд. На исходе первого тайма «Янг Бойз» с пенальти сравнял счёт. В промежуток между 51-й и 55-й минутами «Ахмат» забил три мяча: дубль оформил Заур Садаев, ещё один мяч забил Андрей Семенов.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Швейцарии команда «Янг Бойз» заняла второе место, отстав от «Базеля» на 17 очков.
В первом туре РФПЛ-2017/18 «Ахмат» сыграет с «Амкаром» (16 июля).