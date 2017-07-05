Мак прибыл в расположение ПАОК

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак сегодня прибыл в расположение ПАОК, сообщает Gazzetta.gr.
Первым хавбека встретил спортивный директор ПАОК Любош Михел. Затем игрок поприветствовал своих старых и новых партнёров по греческой команде.
В ближайшее время клубы объявят о переходе Мака. По данным греческих СМИ, речь идёт об аренде, по окончании которой у ПАОК будет возможность выкупить игрока за фиксированную сумму.
Видео приезда Роберта Мака в расположение его будущего клуба можно посмотреть в YouTube.
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