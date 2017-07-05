Мещеряков: создали «Казанку», чтобы сконцентрироваться на воспитанниках «Локо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о создании клуба «Локомотив-Казанка».
«Казанку» стоит рассматривать как ещё один наш шаг в создании единой системы подготовки собственных игроков для «Локомотива». У нас вполне неплохая академия, хорошая молодёжная команда. До этого был разрыв между «Локо» и молодёжной командой, и иногда мы теряли молодых игроков, когда они росли. Поэтому, чтобы сконцентрироваться на собственных воспитанниках, мы создали этот проект.
Для эффективного становления молодых игроков в команде нужен некий дядька – человек, на которого они могут равняться, своеобразная легенда. Приглашение Сычёва принесёт пользу всем нам, я в этом уверен. Это было обоюдное решение. Для Дмитрия это возможность продлить спортивную карьеру, некий вызов", — сказал Мещеряков.