Коэнтрау: играл в футболках многих клубов, но всегда был создан для «Спортинга»

Защитник Фабиу Коэнтрау поделился впечатлениями от перехода из «Реала» в лиссабонский «Спортинг». Сегодня «Спортинг» объявил о достижении договорённости с мадридцами об аренде 29-летнего футболиста на сезон-2017/18.
«Очень рад иметь возможность выступать в этом великом клубе», — написал Коэнтрау в своём «твиттере».
«Я играл в футболках многих клубов, но всегда был создан для «Спортинга», — сказал в интервью пресс-службе клуба защитник, который ранее никогда не играл за лиссабонцев. При этом он с 2007 по 2011 год выступал в составе «Бенфики» — принципиального соперника «Спортинга».
Контракт Коэнтрау с «Реалом» действует до лета 2019 года. В прошлом сезоне защитник также находился в аренде, выступая за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции. За свою карьеру футболист также выступал в «Риу Ави», «Насьонале» и «Сарагосе».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Коэнтрау.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Спортинга».