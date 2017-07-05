Терри: поверьте, молодые игроки «Челси» даже лучше тех, что есть у «Монако»

Новичок «Астон Виллы», бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри поделился мнением о положении молодых игроков лондонского клуба.
«Когда я только пришёл в основную команду „Челси“, мне дали пять или шесть игр для адаптации, хотя я, пожалуй, на тот момент не был готов играть с лучшими. Но мне давали шанс и прощали ошибки, потому что болельщики хотели видеть в команде доморощенного игрока.
В «Челси» хватает молодых игроков, готовых показать себя. Все хвалят молодёжь из «Монако», но поверьте — молодые игроки «Челси» ещё лучше. Им просто нужен шанс. А если игрового времени нет, им лучше выйти из зоны комфорта и отправиться в аренду", — цитирует Терри Sportsmole.