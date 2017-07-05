«Бордо» подтвердил интерес к Хави Гарсии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия действительно входит в трансферный список «Бордо», сообщил главный тренер французской команды Жослен Гурвеннек.
«Гарсия изначально не входил в список трансферных целей „Бордо“, поскольку мы нацеливаемся на игроков, которые подходят нам по стоимости и зарплате. Однако порой бывают непредвиденные события, как в этом случае. Очевидно, что нам этот вариант интересен», — приводит слова Гурвеннека Sud Ouest.
В составе петербургской команды 30-летний испанец провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
Во Франции сообщили об интересе «Бордо» к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии