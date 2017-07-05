Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» купил у «Фулхэма» защитника Мэлоуна

Новичок английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о переходе защитника «Фулхэма» Скотта Мэлоуна. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера. 26-летний футболист подписал контракт на три года, информирует официальный сайт «Хаддерсфилд Таун». У клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон.
В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Мэлоун провел 36 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Фотография доступна на официальной странице ФК «Хаддерсфилд Таун» в социальной сети «Твиттер».