Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Агент: Пепе пытались заполучить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус»

5 июля 2017, среда. 22:38. Футбол

Бывший защитник «Реала» Пепе, на этой неделе подписавший контракт с «Бешикташем», мог продолжить карьеру в «ПСЖ», «Интере» или «Ювентусе». Об этом сообщил агент Ахмет Булут, который был посредником трансфера.

«Переговоры с „Бешикташем“ длились три месяца. „ПСЖ“ и „Интер“ пытались заполучить Пепе, а „Ювентус“ сделал попытку осуществить переход в последнюю минуту, но мы к тому моменту уже были в той точке, когда не могли отказаться от перехода в „Бешикташ“, — сказал агент в интервью NTVspor.

Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.

Пепе за два года в «Бешикташе» заработает € 9,5 млн без учёта бонусов
Источник: Ntvspor.net Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Интер ПСЖ ФК Бешикташ Ювентус Пепе Кеплер Футбольные агенты
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
22:38 Источник: «Бордо» заплатит «Зениту» € 400 тыс. за аренду Йовановича
22:38 Агент: Пепе пытались заполучить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус»
22:38 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» купил у «Фулхэма» защитника Мэлоуна
22:32 59-летняя женщина сделала себе 20 татуировок в честь Моуринью
22:28 Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды
22:17 «Бордо» подтвердил интерес к Хави Гарсии
22:05 Терри: поверьте, молодые игроки «Челси» даже лучше тех, что есть у «Монако»
22:01 Коэнтрау: играл в футболках многих клубов, но всегда был создан для «Спортинга»
22:01 Мещеряков: создали «Казанку», чтобы сконцентрироваться на воспитанниках «Локо»
21:47 Батлэнд: я хочу играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи
21:47 Нету может перейти из «Зенита» в «Галатасарай»
21:37 Заболотный: «Динамо» (Загреб) гораздо сильнее «Вардара» во всех компонентах
21:22 «Малага» объявила о трансфере Камени в «Фенербахче» и об аренде другого вратаря
21:14 Сычёв: честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте
21:06 Мак прибыл в расположение ПАОК
21:03 Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»
20:58 Гальярдо: Дриусси последние пару недель мысленно находится в «Зените»
20:58 «Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче
20:56 Бартомеу: продление контракта с Месси — отличная новость для всего мира футбола
20:53 Голы Цакташа и Жемалетдинова принесли «Рубину» победу над «Анкараном»
20:48 «Краснодар» сыграл вничью с чемпионом Дании в контрольном матче
20:44 Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» выступать на топ-уровне в следующем сезоне
20:39 Д. Комбаров: Роналду почти не идёт в стык – не любит
20:38 Ляказетт: с переходом в «Арсенал» сбылась моя детская мечта
20:35 Президент «Боки Хуниорс»: «Зенит» пока не ответил на последнее письмо о Павоне
20:19 Халк: ЧМ-2018 будет потрясающим, с удовольствием приехал бы в Россию
20:18 Монтелла: цель «Милана» на ближайший сезон — попасть в Лигу чемпионов
20:14 ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии, Дзагоев вышел на замену
20:07 Халк: уверен, расизма в России больше нет
20:03 Д. Комбаров: атмосфера в сборной России была великолепной!
20:01 Сёмин: надеемся, Сычёв в будущем присоединится к основной команде «Локомотива»
19:57 18-летний защитник Тимон перешёл из «Халла» Слуцкого в «Сток Сити»
19:54 «Атлетико» объяснил свою позицию по трансферу Тео Эрнандеса в «Реал»
19:48 Гол Базелюка принёс «Анжи» победу над «Динамо» из Бухареста
19:47 ФИФА не планирует менять время начала финала ЧМ-2018
19:45 Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба
19:36 Клопп: вы не видите большей части работы «Ливерпуля» на трансферном рынке
19:22 Рахимов: пожелаю Кононову умения проявлять характер в тяжёлых ситуациях
19:08 «Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»
18:54 Данни: я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность
18:48 Д. Комбаров: игрок прошлого сезона — Глушаков, открытия — Головин и Джикия
18:38 Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года
18:33 Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили
18:26 Защитник «Эйпена» Радебе погиб в ДТП в возрасте 23 лет
18:26 Черчесов: лестно слышать тёплые слова о моей работе от Хиддинка
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017