Агент: Пепе пытались заполучить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус»

Бывший защитник «Реала» Пепе, на этой неделе подписавший контракт с «Бешикташем», мог продолжить карьеру в «ПСЖ», «Интере» или «Ювентусе». Об этом сообщил агент Ахмет Булут, который был посредником трансфера.
«Переговоры с „Бешикташем“ длились три месяца. „ПСЖ“ и „Интер“ пытались заполучить Пепе, а „Ювентус“ сделал попытку осуществить переход в последнюю минуту, но мы к тому моменту уже были в той точке, когда не могли отказаться от перехода в „Бешикташ“, — сказал агент в интервью NTVspor.
Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.