Экс-хавбек сборной Италии Паломбо завершил игровую карьеру и стал тренером

Бывший полузащитник сборной Италии Анджело Паломбо завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Сампдории», сообщает официальный сайт генуэзского клуба.
«Паломбо был верен «Сампдории» на протяжении 15 лет своей карьеры, а теперь присоединился к тренерскому штабу клуба. Он начнёт новую главу своей карьеры в команде, в которой со своим опытом и возможностями будет помогать тренерскому штабу во главе с Марко Джампаоло. От имени президента «Сампдории» Массимо Ферреро и всех в клубе желаем Паломбо всего наилучшего в новой должности!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Паломбо является воспитанником «Фиорентины», из которой в 2002 году он перешёл в «Сампдорию». В минувшем сезоне он провёл за генуэзцев четыре матча в Серии А. В активе 35-летнего футболиста 22 матча за сборную Италии.