«Атлетико» продлил контракт с Торресом на один год

«Атлетико» объявил о продлении соглашения с нападающим Фернандо Торресом. Новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2018 года, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
«Очень доволен тем, что останусь с «Атлетико» ещё на один год», — прокомментировал подписание соглашения Торрес.
Торрес является воспитанником «Атлетико». Он выступал в клубе с 2001 по 2007 год, а в 2015 году вернулся в стан «матрасников». В минувшем сезоне Фернандо принял участие в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и забил 10 голов.
Торрес отказался от предложения из Мексики и собирается остаться в «Атлетико»