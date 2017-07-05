Ибрагимович продолжит восстановление от травмы на базе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Златан Ибрагимович, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня и не был продлён, принял предложение манкунианцев продолжить восстановление от травмы на клубной базе, сообщает The Sun.
По информации издания, 35-летний шведский форвард уже прибыл на базу «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Златан выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. В конце апреля он получил травму, из-за которой выбыл из строя на долгий срок.
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Ибрагимович: я пришёл. Я сказал. Я победил