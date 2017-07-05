Р. Билялетдинов: проблема российского футбола не в лимите на легионеров

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.
«Не могу однозначно сказать, хорошо ли это. Меня и старый лимит устраивал. Понимаю, что дело в конкуренции. Слишком много легионеров — плохо, мало — тоже плохо. У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти 10 легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема «6+5», где у них есть гарантированное место в составе. Проблема-то не в лимите, она гораздо шире. ПФЛ сокращают, молодым игрокам остаётся играть только в любительской лиге. У нас думают, что всё поменяется, если лимит изменят», — сказал Билялетдинов в интервью RT.