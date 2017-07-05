Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Р. Билялетдинов: проблема российского футбола не в лимите на легионеров

5 июля 2017, среда. 23:48. Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.

«Не могу однозначно сказать, хорошо ли это. Меня и старый лимит устраивал. Понимаю, что дело в конкуренции. Слишком много легионеров — плохо, мало — тоже плохо. У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти 10 легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема «6+5», где у них есть гарантированное место в составе. Проблема-то не в лимите, она гораздо шире. ПФЛ сокращают, молодым игрокам остаётся играть только в любительской лиге. У нас думают, что всё поменяется, если лимит изменят», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Каким должен быть лимит на легионеров в России
Что должен представлять собой лимит на легионеров, чтобы он приносил больше пользы, чем вреда. Предложение футбольным чиновникам.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ринат Билялетдинов Лимит на легионеров
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
00:19 А. Ерёменко опубликовал видео, на котором Р. Ерёменко играет в футбол
00:11 «Балтика» вновь арендовала у «Ростова» Скопинцева
00:01 Дель Пьеро: я бы хотел, чтобы 10-й номер в «Ювентусе» взял Дибала
5 июля 2017, среда
23:56 «Интер» объявил о трансфере хавбека сборной Италии U19
23:48 Р. Билялетдинов: проблема российского футбола не в лимите на легионеров
23:45 Экс-игрок «Эвертона» Пинар подписал контракт с действующим чемпионом ЮАР
23:35 Довбня: думаю, с «Зенитом» будет супер
23:33 Ибрагимович продолжит восстановление от травмы на базе «Манчестер Юнайтед»
23:25 «Атлетико» продлил контракт с Торресом на один год
23:20 Эшли Коул: как только ты заканчиваешь играть в футбол, ты заканчиваешь жить
23:18 «Сельта» объявила об уходе Росси, восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена
23:10 «Локомотив-Казанка» представил Сычёва и игровую форму. Фоторепортаж
23:07 Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»
23:05 Экс-хавбек сборной Италии Паломбо завершил игровую карьеру и стал тренером
22:56 Пепе: я люблю мадридский «Реал» и его болельщиков
22:38 Источник: «Бордо» заплатит «Зениту» € 400 тыс. за аренду Йовановича
22:38 Агент: Пепе пытались заполучить «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус»
22:38 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» купил у «Фулхэма» защитника Мэлоуна
22:32 59-летняя женщина сделала себе 20 татуировок в честь Моуринью
22:28 Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды
22:17 «Бордо» подтвердил интерес к Хави Гарсии
22:05 Терри: поверьте, молодые игроки «Челси» даже лучше тех, что есть у «Монако»
22:01 Коэнтрау: играл в футболках многих клубов, но всегда был создан для «Спортинга»
22:01 Мещеряков: создали «Казанку», чтобы сконцентрироваться на воспитанниках «Локо»
21:47 Батлэнд: я хочу играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи
21:47 Нету может перейти из «Зенита» в «Галатасарай»
21:37 Заболотный: «Динамо» (Загреб) гораздо сильнее «Вардара» во всех компонентах
21:22 «Малага» объявила о трансфере Камени в «Фенербахче» и об аренде другого вратаря
21:14 Сычёв: честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте
21:06 Мак прибыл в расположение ПАОК
21:03 Дубль Садаева помог «Ахмату» разгромить «Янг Бойз»
20:58 Гальярдо: Дриусси последние пару недель мысленно находится в «Зените»
20:58 «Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче
20:56 Бартомеу: продление контракта с Месси — отличная новость для всего мира футбола
20:53 Голы Цакташа и Жемалетдинова принесли «Рубину» победу над «Анкараном»
20:48 «Краснодар» сыграл вничью с чемпионом Дании в контрольном матче
20:44 Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» выступать на топ-уровне в следующем сезоне
20:39 Д. Комбаров: Роналду почти не идёт в стык – не любит
20:38 Ляказетт: с переходом в «Арсенал» сбылась моя детская мечта
20:35 Президент «Боки Хуниорс»: «Зенит» пока не ответил на последнее письмо о Павоне
20:19 Халк: ЧМ-2018 будет потрясающим, с удовольствием приехал бы в Россию
20:18 Монтелла: цель «Милана» на ближайший сезон — попасть в Лигу чемпионов
20:14 ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии, Дзагоев вышел на замену
20:07 Халк: уверен, расизма в России больше нет
20:03 Д. Комбаров: атмосфера в сборной России была великолепной!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017