«Интер» объявил о трансфере хавбека сборной Италии U19

Полузащитник «Виртус Энтелла» Николо Дзаниоло продолжит карьеру в «Интере», сообщает официальный сайт миланского клуба.
18-летний футболист поставил подпись под контрактом, который рассчитан до лета 2022 года. Условия перехода Дзаниоло не сообщаются, однако, по данным итальянских СМИ, «Интер» заплатил за него чуть менее € 2 млн.
Дзаниоло дебютировал в составе клуба «Виртус Энтелла» в марте. Всего по итогам минувшего сезона он провёл за команду семь матчей, из которых три – в основном составе. В активе футболиста матчи за сборную Италии U18 и U19.
«Интер» заинтересовался защитником «Челси» Кристенсеном