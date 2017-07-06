Дель Пьеро: я бы хотел, чтобы 10-й номер в «Ювентусе» взял Дибала

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил желание, чтобы форвард туринцев Пауло Дибала взял себе 10-й игровой номер.
«Странно не видеть в „Ювентусе“ футболиста, играющего под 10-м номером. В „Ювентусе“ „десятка“ — это не просто число. „Десятка“ имеет огромную значимость не только для меня, но и для Сивори, Платини, Баджо…
Я бы хотел, чтобы Дибала взял себе 10-й номер, но ему нравится играть под 21-м. В принципе за этим номером в „Ювентусе“ тоже стоит много всего», — цитирует Дель Пьеро Calciomercato.
Монтелла: цель «Милана» на ближайший сезон — попасть в Лигу чемпионов