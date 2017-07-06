А. Ерёменко опубликовал видео, на котором Р. Ерёменко играет в футбол

Экс-полузащитник «Сатурна», «Рубина» и сборной Финляндии Алексей Ерёменко опубликовал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» ролик, на котором полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко играет в футбол.
Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) должен рассмотреть Романа Ерёменко на решение УЕФА о его дисквалификации 11 июля.
Видео доступно на «Чемпионате».