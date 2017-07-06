Агент Турана: Арда останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не покинет каталонский клуб нынешним летом. Об этом сообщил агент Ахмет Булут, который представляет интересы турецкого футболиста.
«Туран останется в „Барселоне“. Контракт Арды с „Барселоной“ рассчитан еще на три года. 12 июля он начнёт предсезонную подготовку вместе с командой. Больше мне нечего к этому добавить», — цитирует Булута NTVSpor.
В минувшем сезоне Туран сыграл в чемпионате Испании 18 матчей (14 — с первых минут), став автором трех голов и стольких же результативных передач.