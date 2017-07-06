Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» победить «Дьирмот» в товарищеской игре

«Арарат» в рамках подготовки к новому сезону ПФЛ провёл товарищескую встречу на австрийском сборе с венгерским клубом «Дьирмот», который занял последнее, 12-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии по итогам минувшего сезона.
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу российской команды. В составе «Арарата» забитые мячи на свой счёт записали Игорь Лебеденко и Алексей Ребко, который реализовал пенальти.
Эта встреча стала последней для «Арарата» в рамках подходящего к концу австрийского сбора.
Товарищеский матч
«Арарат» (Россия) – «Дьирмот» (Венгрия) – 2:0 (1:0)
Голы: Лебеденко, 31 (1:0); Ребко, 57 (2:0, с пенальти).
Состав «Арарата»: Ревякин, Кацалапов, Попов (Мамаханов 75), Тараканов, Авагимян (Морозов 68), Ребко (Калайджян 63), Квеквескири, Алексанян (Айрапетян 65), Лебеденко (Рыжов 57), Давыдов (Воронкин 46), Земченков (Тобоев 57).
Посмотреть видеообзор матча можно на канале «Арарата» в YouTube.