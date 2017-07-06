Марадоне вручили сертификат почётного гражданина Неаполя

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона официально стал почётным гражданином Неаполя, сообщает ANSA.
Торжественная церемония, на которой присутствовало около 10 тысяч человек, прошла на площади Пьяцца-дель-Плебишито. Марадоне был вручён соответствующий сертификат, подписанный мэром города — Луиджи де Маджистрисом.
«Наконец-то я стал гражданином Неаполя, за что благодарю мэра и всех неаполитанцев», — сказал Марадона.
Марадона выступал за неаполитанский «Наполи» с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах.
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