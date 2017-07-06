«Спортинг» примет решение по Матьё после контрольного матча с «Белененсешем»

Защитник «Барселоны» Жереми Матьё в пятницу примет участие в товарищеском матче лиссабонского «Спортинга», после чего может подписать контракт с португальским клубом, передаёт Marca.
33-летний француз близок к уходу из стана сине-гранатовых, и «Спортинг» выглядит для него наилучшим вариантом продолжения карьеры. 7 июля «Спортинг» проведёт контрольный матч с «Белененсешем», в котором примет участие и Матьё, тренирующийся с лиссабонцами. По итогам матча в «Спортинге» окончательно решат, стоит ли подписывать с ним контракт.
Действующий контракт Матьё с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года. В общей сложности с 2014 года защитник провёл за «Барселону» 91 официальный матч.