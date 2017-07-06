Агент Руни провёл переговоры с председателем правления «Эвертона»

Пол Стретфорд, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, на встрече с председателем правления «Эвертона» Биллом Кенрайтом в Лондоне обсудил будущее своего клиента, сообщает Daily Mail. В ближайшие дни переговоры между сторонами будут продолжены.
Ранее сообщалось, что 31-летний Руни не войдёт в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур клуба в США.
Уэйн делал первые шаги в футболе в «Эвертоне», а с 2002 года начал выступать за основную команду. В 2004-м он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Контракт Руни с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года и имеет опцию продления ещё на один год.