«Барселона» выплатит Месси бонус в размере € 50 млн за продление контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере € 50 млн за продление контракта с клубом, сообщает Sport.es. Бонус будет выплачен по ходу действия нового контракта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Лионель вернётся в команду для начала предсезонной подготовки. Прежний контракт истекал летом 2018 года.
Также стало известно, что по новому соглашению сумма отступных за Месси составит € 300 млн.