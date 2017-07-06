Глава академии «Барселоны» Сегура назначен на пост генерального менеджера клуба

56-летний Хосеп Сегура, на протяжении двух последних лет руководивший академией «Барселоны», назначен на пост генерального менеджера клуба, сообщает официальный сайт каталонцев.
Сегура отвечал за трансферы в «Барселоне B» и команде U19 и продолжит исполнять эти обязанности, но теперь будет отвечать также и за приобретения первой команды.
Опытный тренер начал работу в «Барселоне» в качестве тренера детских команд в 1997 году, после чего работал в греческих клубах «Олимпиакос» и АЕК, а также исполнял обязанности спортивного директора в «Ливерпуле».