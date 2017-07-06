Арбелоа: я бы не пошёл обедать с Пике

Бывший футболист мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в очередной раз высказал своё отношение к защитнику «Барселоны» Херарду Пике. Арбелоа не скрывает, что особой симпатии к футболисту сборной Испании не питает.
«Я бы не пошёл обедать с Пике», — сказал Арбелоа в интервью испанскому телевидению.
Пике в последние годы нередко отличался колкими и язвительными словами в адрес «Реала». Он как высмеивал команду за её неудачи, так и обвинял руководство «Королевского клуба» в коррупции и нечестности. Однако Пике одновременно отмечал, что всё это просто шоу. Отвечали Пике из «Реала», как правило, Арбелоа и капитан «сливочных» Серхио Рамос.