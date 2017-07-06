Тео Эрнандес — о переходе в «Реал»: настал долгожданный момент

Новый защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес прокомментировал свой переход в «Королевский клуб». Эрнандес очень рад такому развитию событий и надеется преуспеть в стане «сливочных».
«Настал долгожданный момент. Приветствую моих новых болельщиков», — написал Эрнандес на своей странице в социальной сети «Твиттер».
19-летний футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который рассчитан на шесть лет. Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Эрнандеса составляет € 24 млн, однако «Реал» заплатит за него € 26 млн, чтобы сохранить добрые отношения между клубами. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Алавес», а его трансферный лист принадлежал «Атлетико».