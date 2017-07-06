Полузащитник «Малаги» Камачо близок к переходу в «Вольфсбург»

Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо близок к переходу в «Вольфсбург», сообщает Marca.
Между клубами уже есть предварительное соглашение, а сумма трансферной сделки наверняка составит € 15 млн. Несмотря на то что испанцы требовали за своего футболиста не менее € 18 млн, трансферная операция может состояться в ближайшие часы. Сам Камачо не прошёл медицинский осмотр в испанском клубе.
По итогам последнего сезона Камачо принял участие в 35 матчах чемпионата Испании. Футболист стал автором четырёх голов и двух результативных передач.