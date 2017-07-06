Арбелоа: видел благородство Моуринью и вновь буду защищать его

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в очередной раз выступил в защиту экс-наставника команды Жозе Моуринью, возглавляющего сейчас «Манчестер Юнайтед». Арбелоа не сомневается, что деятельность португальского специалиста оказалась полезной для «Королевского клуба».
«Моуринью нам многое дал и вернул команду в спортивном аспекте на своё место. Он привёл в «Реал» Модрича и других сильных футболистов. Жозе сделал много полезного для «Реала», несмотря на то что мы не выиграли всё, что должны были выиграть. Я видел благородство Моуринью в течение трёх лет работы с ним и вновь буду защищать его. Конечно, много раз он совершал и ошибки, но работал на благо «Реала», — сказал Арбелоа в интервью испанскому телевидению.
Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, в своём последнем сезоне у руля «Реала» Моуринью конфликтовал с некоторыми лидерами команды, в частности с бывшим голкипером и капитаном Икером Касильясом. У самого Арбелоа отношения с Касильясом также стали достаточно холодными.