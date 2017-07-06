«Реал» заинтересовался защитником «Реала Сосьедад» Одриосолой

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к защитнику «Реала Сосьедад» Альваро Одриосоле, сообщает Marca.
«Реал» может попытаться приобрести Одриосолу в качестве конкурента защитнику Даниэлю Карвахалю на правом фланге обороны, поскольку бразильский защитник «сливочных» Данило близок к переходу в туринский «Ювентус».
К 21-летнему Одриосоле проявляет интерес и «Барселона.
По итогам последнего сезона Одриосола принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, став автором 4 голевых передач. Его контракт с баскским клубом в силе до лета 2022 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 40 млн.