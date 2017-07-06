Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алексис хочет зарабатывать в «Арсенале» £ 400 тыс. в неделю

6 июля 2017, четверг. 09:07. Футбол

Нападающий Алексис Санчес готов заключить новый контракт с «Арсеналом», но только если его зарплата будет увеличена до £ 400 тыс. в неделю, сообщает Mirror. Ранее руководство лондонского клуба предложило своему форварду соглашение с окладом £ 275 тыс. в неделю.

Контракт футболиста с «канонирами» действует до лета 2018 года, а новый пока не подписан. Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний чилиец интересен «Баварии». Мюнхенцы готовы предложить Санчесу оклад € 470 тыс. в неделю.

В прошлом сезоне форвард провёл в АПЛ 38 матчей и забил 24 мяча.

Алексис сообщил, что определился со своим будущим
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
09:20 Подольски представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобе»
09:15 Киммих: в «Баварии» игроку важно не мириться со всем и не давать себя в обиду
09:07 Алексис хочет зарабатывать в «Арсенале» £ 400 тыс. в неделю
09:00 Выиграй билет на ЧМ-2018 с помощью цифр на своей банковской карте
08:57 «Реал» заинтересовался защитником «Реала Сосьедад» Одриосолой
08:39 Дубль Джовинко помог «Торонто» победить «Орландо»
08:39 Гризманн: главным образом остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА
08:37 Арбелоа: видел благородство Моуринью и вновь буду защищать его
08:04 Самедов: для «Спартака» ЛЧ начинается с матча за Суперкубок России
07:56 Наставник «Ганновера-96» разрешает игрокам сигареты, кока-колу и нутеллу
07:38 Лёв не уверен, что Горецке стоит переходить в «Баварию»
07:21 Зидан попросил руководство «Реала» рассматривать предложения по Хамесу
07:20 Полузащитник «Малаги» Камачо близок к переходу в «Вольфсбург»
06:36 Тео Эрнандес — о переходе в «Реал»: настал долгожданный момент
06:35 Арбелоа: я бы не пошёл обедать с Пике
06:13 Глава академии «Барселоны» Сегура назначен на пост генерального менеджера клуба
06:11 Племянник Зеедорфа стал игроком шотландского «Инвернесса»
04:53 «Барселона» выплатит Месси бонус в размере € 50 млн за продление контракта
04:26 Двум фанам «Факела» дали условный срок за драку и стрельбу после игры с «Динамо»
03:11 В родном городе Пауло Дибалы презентовали огромную мозаику, посвящённую ему
02:49 «Манчестер Юнайтед» предложит «Реалу» за Морату € 75 млн
02:25 Агент Руни провёл переговоры с председателем правления «Эвертона»
01:43 «МЮ» и «Челси» готовы отдать рекордные деньги за Лукаку
01:20 «Спортинг» примет решение по Матьё после контрольного матча с «Белененсешем»
01:09 Марадоне вручили сертификат почётного гражданина Неаполя
01:04 Голы Лебеденко и Ребко помогли «Арарату» победить «Дьирмот» в товарищеской игре
00:58 Агент Турана: Арда останется в «Барселоне»
00:51 «Трабзонспор» объявил о соглашении с «Интером» по Меделю и переговорах с игроком
00:46 Шалимов: игрой «Краснодара» удовлетворён, всё идёт по плану
00:30 Сусо: я обязательно останусь в «Милане», это моя команда
00:30 Пике: играть с Месси – лучший опыт, надеюсь, он останется в «Барселоне» надолго
00:19 А. Ерёменко опубликовал видео, на котором Р. Ерёменко играет в футбол
00:11 «Балтика» вновь арендовала у «Ростова» Скопинцева
00:01 Дель Пьеро: я бы хотел, чтобы 10-й номер в «Ювентусе» взял Дибала
5 июля 2017, среда
23:56 «Интер» объявил о трансфере хавбека сборной Италии U19
23:48 Р. Билялетдинов: проблема российского футбола не в лимите на легионеров
23:45 Экс-игрок «Эвертона» Пинар подписал контракт с действующим чемпионом ЮАР
23:35 Довбня: думаю, с «Зенитом» будет супер
23:33 Ибрагимович продолжит восстановление от травмы на базе «Манчестер Юнайтед»
23:25 «Атлетико» продлил контракт с Торресом на один год
23:20 Эшли Коул: как только заканчиваешь играть в футбол, прекращаешь жить
23:18 «Сельта» объявила об уходе Росси, восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена
23:10 «Локомотив-Казанка» представил Сычёва, эмблему и игровую форму. Фоторепортаж
23:07 Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»
23:05 Экс-хавбек сборной Италии Паломбо завершил игровую карьеру и стал тренером
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017