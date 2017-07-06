Алексис хочет зарабатывать в «Арсенале» £ 400 тыс. в неделю

Нападающий Алексис Санчес готов заключить новый контракт с «Арсеналом», но только если его зарплата будет увеличена до £ 400 тыс. в неделю, сообщает Mirror. Ранее руководство лондонского клуба предложило своему форварду соглашение с окладом £ 275 тыс. в неделю.
Контракт футболиста с «канонирами» действует до лета 2018 года, а новый пока не подписан. Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний чилиец интересен «Баварии». Мюнхенцы готовы предложить Санчесу оклад € 470 тыс. в неделю.
В прошлом сезоне форвард провёл в АПЛ 38 матчей и забил 24 мяча.
Алексис сообщил, что определился со своим будущим