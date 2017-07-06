Представители «ПСЖ»: «Барселона» зря теряет время, пытаясь купить Верратти

«Барселоне» не удастся приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявили представители руководства парижского клуба. Об этом сообщает испанское интернет-издание Sport.
«Барселона» зря теряет время в вопросе Верратти», — сказал в связи с этим представитель «ПСЖ».
Во французском клубе нисколько не сомневаются, что итальянский футболист и в следующем сезоне будет защищать цвета их команды. В «ПСЖ» уверяют, что даже не рассматривают этот вопрос, поскольку он не находится на повестке дня.
Ранее сообщалось, что сам Верратти очень хочет продолжить карьеру в каталонском клубе и уже обсуждал с руководством «ПСЖ» этот вопрос.