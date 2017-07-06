«Барселона» намерена продлить контракты с Пике и Серхи Роберто

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» планируют продлить контракты с защитником Херардом Пике и полузащитником Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.
Действующие соглашения этих футболистов в силе до лета 2019 года, поэтому каталонский клуб большой спешки в этом вопросе не проявляет. Но с другой стороны, в стане сине-гранатовых понимают, что речь идёт о ключевых футболистах. Поэтому в клубе не хотят ждать окончания грядущего сезона, чтобы инициировать переговорный процесс. Планируется, что переговоры с Пике и Роберто начнутся со стартом нового сезона.
Пике: играть с Месси – лучший опыт, надеюсь, он останется в «Барселоне» надолго