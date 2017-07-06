«Атлетико» готовит первое предложение «Челси» по Диего Косте

Руководство «Атлетико» готовится сделать первое предложение по переходу нападающего «Челси» Диего Косты, сообщает The Telegraph. Лондонский клуб хочет заработать на продаже игрока сборной Испании £ 40 млн, в то время как испанская сторона готова предложить чуть более £ 22 млн.
Раньше китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за него € 86,5 млн, но игрок предложение отклонил. Сам футболист ранее уже выразил своё желание вернуться в стан «Атлетико», за который выступал с 2010 по 2014 год. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.
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