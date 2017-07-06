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«Атлетико» готовит первое предложение «Челси» по Диего Косте

6 июля 2017, четверг. 09:43. Футбол

Руководство «Атлетико» готовится сделать первое предложение по переходу нападающего «Челси» Диего Косты, сообщает The Telegraph. Лондонский клуб хочет заработать на продаже игрока сборной Испании £ 40 млн, в то время как испанская сторона готова предложить чуть более £ 22 млн.

Раньше китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за него € 86,5 млн, но игрок предложение отклонил. Сам футболист ранее уже выразил своё желание вернуться в стан «Атлетико», за который выступал с 2010 по 2014 год. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.

«Челси» из-за Диего Косты и «Атлетико» может потерять € 61 млн
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Челси Диего Коста Трансферы
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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