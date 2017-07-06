В «Реале» Мбаппе сказали, что Роналду, Бэйл и Бензема уже не неприкосновенные

Мадридский «Реал» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, передаёт Marca.
Согласно информации источника, представители «Королевского клуба» вновь контактировали с 18-летним футболистом сборной Франции. Мбаппе, в частности, сказали, что хотели бы немедленно приобрести его, но одновременно подчеркнули, что не собираются расставаться с такими футболистами, как нападающие Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл. Правда, пояснили, что эти футболисты уже не являются неприкосновенными.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал», тоже заинтересованный в услугах Мбаппе, предложил за него около € 142,4 млн.