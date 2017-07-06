Петраков продлил контракт с «Томью» на два года

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков продлил контракт с командой. Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на два года.
«Условиями контракта я в целом доволен. Пришлось повременить с подписанием. Все знают, что время для клуба непростое. Речь идёт не о финансовой составляющей контракта, о которой мы с губернатором договорились ранее, а с организационными моментами. Прежде всего об открытии заявки. Сейчас я вижу, что все идёт к тому, что мы заявим игроков. Время на комплектацию ещё есть. И желание работать в «Томи» тоже есть. Это не чужой для меня клуб», — цитирует Петракова пресс-служба клуба.
8 июля в матче 1-го тура ФНЛ «Томь» на своём поле примет «Кубань».