«Краснодар» — «Копенгаген» — 0:0. Видеообзор товарищеского матча

Предлагаем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча «Краснодар» — «Копенгаген», который состоялся 5 июля в Ильце (Австрия) и завершился вничью (0:0).
В первом тайме игра шла в невысоком темпе, острых моментов практически не возникало. Во втором тайме «быки» владели большим территориальным преимуществом, но открыть счёт так и не сумели.
Отметим, что по итогам сезона-2016/17 «Копенгаген» стал чемпионом Дании.
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«Краснодар» сыграл вничью с чемпионом Дании в контрольном матче