Тер Штеген: «Реал» заслужил титул чемпиона Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признал, что в лице мадридского «Реала» его команда имела очень сильного соперника. По итогам минувшего сезона каталонский клуб занял в чемпионате Испании 2-е место, уступив лидерство «Королевскому клубу».
«Барселона» проиграла борьбу за чемпионство очень сильному сопернику. «Реал» заслужил титул чемпиона Испании. Однако в следующем сезоне мы хотим вернуть себе это звание и сделаем всё возможно, чтобы добиться своей цели», — приводит слова футболиста сборной Германии испанское интернет-издание Sport.
Тер Штеген гордится тем, что играл в «Барселоне» Луиса Энрике