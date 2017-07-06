Румменигге призвал Дугласа Косту не заниматься ерундой и не устраивать цирк

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге был бы не прочь, если бы полузащитник Дуглас Коста остался в немецком гранде. В последнее время СМИ сообщали, что футболист сборной Бразилии хочет перейти в туринский «Ювентус». Для Косты перед чемпионатом мира 2018 года важна игровая практика.
«Я всегда считал Косту интересным футболистом. Мы не уверены в том, что ему стоит покинуть «Баварию». Он просто должен показывать тот уровень игры, который демонстрировал в своём первом сезоне в нашем клубе. Все игроки хотят участвовать в чемпионате мира. В такой ситуации ни один футболист не занимается ерундой и не устраивает цирк», — приводит слова Румменигге Bild.
По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.