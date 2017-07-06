Коноплянка вошёл в список трансферных целей «Интера» в летнее межсезонье

«Интер» внёс полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянку в шорт-лист на летнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что интерес к украинскому футболисту возник несколько недель назад. Ожидается, что скауты итальянского клуба просмотрят украинца в ближайших матчах.
Ранее сообщалось об интересе к Коноплянке со стороны «Лацио», «Трабзонспора» и «Галатасарая». «Интер», в свою очередь, проявлял интерес к другому футболисту сборной Украины — Андрею Ярмоленко, ныне выступающему за киевское «Динамо».
«Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн