Маскерано не воспринимает своё будущее в «Барселоне» в зависимости от Месси

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признался, что никогда не думал о смене клубной прописки. Испанские СМИ по ходу последнего сезона писали, что футболист сборной Аргентины может покинуть каталонский клуб. Кроме того, Маскерано подчеркнул, что его будущее в «Барселоне» не зависит от того, сколько времени будет играть за сине-гранатовых его соотечественник Лионель Месси. Последний в ближайшие дни продлит контракт с испанским грандом.
«У каждого своя жизнь и своя карьера. И ты не можешь быть зависим от жизни другого, чтобы определяться со своим будущим. Я никогда не сомневался, что должен остаться в «Барселоне», — приводит слова Маскерано Marca.
Контракт Маскерано с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года.