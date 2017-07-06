За Серхи Роберто предложили € 35 млн, «Барселона» отклонила предложение

«Барселона» отклонила предложение по полузащитнику Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, один европейский клуб, имя которого не разглашается, предложил за футболиста сборной Испании € 35 млн. Однако новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде рассчитывает на Серхи Роберто и считает его одним из ключевых игроков для своих проектов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продлить контракт со своим игроком. Действующее соглашение Роберто в силе до лета 2019 года.