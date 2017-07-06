«Барселона» предложит «Арсеналу» за Бельерина € 30 млн

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин нужен «Барселоне». Sport.es сообщает, что каталонцы готовятся сделать лондонцам официальное предложение. Представители испанского клуба планируют начать переговоры с суммы в € 30 млн.
Ранее стало известно, что 22-летний футболист встретился с руководством «Арсенала», чтобы обсудить своё будущее и сообщить о желании перейти в «Барселону». Наставник «канониров» Арсен Венгер сказал Бельерину, что не продаст его.
Действующий контракт испанского защитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.
Венгер сообщил Бельерину, что «Арсенал» не продаст его в «Барселону»