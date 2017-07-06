Тошич: спасибо за прекрасные семь лет, ЦСКА всегда будет первым

Полузащитник Зоран Тошич, который покинул ЦСКА, поблагодарил за поддержку и признался, что провёл в клубе прекрасное время.
«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные семь лет. ЦСКА всегда будет первым», — написал хавбек в «Инстаграме».
Зоран выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе столичного клуба 241 матч и забил 41 гол.
ЦСКА объявил об уходе Тошича