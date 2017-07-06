«Реал» заинтересовался полузащитником «Шальке-04» Горецкой

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает La Sexta.
Согласно информации источника, в «Королевском клубе» были весьма впечатлены выступлением футболиста сборной Германии на Кубке конфедераций. Таким образом, у мюнхенской «Баварии» появится серьёзный конкурент, если испанский град попытается приобрести игрока гельзенкирхенского клуба.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Бавария» намерена взять Горецку в свои ряды по окончании сезона-2017/18, когда игрок получит статус свободного агента.
Лёв не уверен, что Горецке стоит переходить в «Баварию»