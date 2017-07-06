Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Вайгля

6 июля 2017, четверг. 13:13. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах 21-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, португальский специалист интересуется не только Вайглем на эту позицию.

Вайгль выбыл из строя до середины сентября вследствие травмы ноги. У него было диагностировано повреждение лодыжки, которое он получил в выездном матче 33-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:1).

Действующее соглашение Вайгля с немецким клубом в силе до лета 2021 года.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Боруссия Д Манчестер Юнайтед Трансферы
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
13:47 7 июля «СКА-Хабаровск» арендует защитника «Уфы» Пуцко
13:39 «Гуанчжоу Эвергранд» сообщил «Барселоне», что Паулиньо не продаётся
13:38 «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог согласовать переход Жиньяка
13:37 Задай вопрос Игорю Гамуле!
13:27 Хименес: АПЛ? Останусь, если «Атлетико» предложит контракт на всю жизнь
13:20 Спрос на билеты на Суперкубок России превышает вместимость стадиона «Локомотив»
13:14 «Амкар» не интересуется вратарём сборной Азербайджана Агаевым
13:13 «Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Вайгля
13:08 Видаль отказался переходить в «Интер» и может продлить контракт с «Баварией»
13:00 «Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн
12:57 «Реал» заинтересовался полузащитником «Шальке-04» Горецкой
12:52 Тошич: спасибо за прекрасные семь лет, ЦСКА всегда будет первым
12:45 «Томь» планирует 7 июля снять запрет на регистрацию новых игроков
12:40 Касильяс очень доволен, что остаюсь в «Порту» ещё на один сезон
12:37 «Томь» подписала контракт с защитником «Урала» и усилится форвардом «Оренбурга»
12:28 Маттеус: в вопросе трансферной политики «Бавария» копирует «Боруссию» Д
12:21 Джикия: «Спартак» подойдёт в отличном состоянии к игре с «Локомотивом»
12:19 Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» Кокорина и Молло в обмен на Смолова
12:10 «Сампдория» хочет приобрести Луана, которым интересуется «Зенит»
12:07 Тьяго Алькантара: критика в адрес Анчелотти – полный вздор, я не могу её понять
12:06 «Барселона» предложит «Арсеналу» за Бельерина € 30 млн
12:03 За Серхи Роберто предложили € 35 млн, «Барселона» отклонила предложение
11:44 Ароян: покажу свои лучшие качества, чтобы помочь «Уралу» выиграть титулы
11:35 Маскерано не воспринимает своё будущее в «Барселоне» в зависимости от Месси
11:31 Гончаренко: то, как ЦСКА действует в матчах, внушает оптимизм
11:12 Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
11:08 Коноплянка вошёл в список трансферных целей «Интера» в летнее межсезонье
11:03 Румменигге призвал Дугласа Косту не заниматься ерундой и не устраивать цирк
10:59 «Айнтрахт» сообщил о переходе полузащитника «Наполи» де Гузмана
10:51 Тер Штеген: «Реал» заслужил титул чемпиона Испании
10:43 А. Егоров: хочу показать — могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником
10:37 «Краснодар» — «Копенгаген» — 0:0. Видеообзор товарищеского матча
10:27 Мората согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
10:23 Задай вопрос Александру Егорову!
10:21 Петраков продлил контракт с «Томью» на два года
10:11 Абдулавов: с «Утрехтом» получилась настоящая мужская игра
10:08 Нападающий «Ланса» Хабибу приговорён к двум годам тюрьмы за нарушение ПДД
09:56 В «Реале» Мбаппе сказали, что Роналду, Бэйл и Бензема уже не неприкосновенные
09:46 Терри спел песню в честь перехода в «Астон Виллу»
09:43 «Атлетико» готовит первое предложение «Челси» по Диего Косте
09:39 «Барселона» намерена продлить контракты с Пике и Серхи Роберто
09:32 Представители «ПСЖ»: «Барселона» зря теряет время, пытаясь купить Верратти
09:20 Подольски представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобе»
09:15 Киммих: в «Баварии» игроку важно не мириться со всем и не давать себя в обиду
09:07 Алексис хочет зарабатывать в «Арсенале» £ 400 тыс. в неделю
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017