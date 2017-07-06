«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Вайгля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах 21-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля, сообщает Daily Mail.
Согласно информации источника, португальский специалист интересуется не только Вайглем на эту позицию.
Вайгль выбыл из строя до середины сентября вследствие травмы ноги. У него было диагностировано повреждение лодыжки, которое он получил в выездном матче 33-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:1).
Действующее соглашение Вайгля с немецким клубом в силе до лета 2021 года.