Спрос на билеты на Суперкубок России превышает вместимость стадиона «Локомотив»

14 июля на стадионе «Локомотив» состоится матч за Олимп-Суперкубок России по футболу, в котором встретятся два столичных клуба – чемпион страны «Спартак» и обладатель Кубка «Локомотив».
В связи с повышенным спросом у болельщиков на билеты коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о билетной программе.
«Матч за Олимп-Суперкубок России 2017 года вызывает повышенный интерес, и это не удивительно, ведь в этом матче сплелось много интересных сюжетов: начало нового футбольного сезона, престижный трофей, московское дерби и ожидания болельщиков. Часть билетов на матч (около 40%) были отданы на реализацию клубам, которые в первую очередь хотят поощрить своих самых преданных болельщиков – владельцев абонементов и клубных карт. Оставшуюся часть реализует билетный оператор, выбранный РФПЛ – компания concrert.ru, через свою сеть продаж.
В стартовый день реализации билетов в официальных точках продаж concert.ru выделенная квота была выкуплена за час, после чего мы приняли решение о строгом регулировании процесса: каждый день в продажу будет поступать ограниченное количество билетов, а приобрести можно один билет в руки – это сделано для минимизации рисков спекуляции билетами. В день матча мы планируем реализовать оставшуюся часть билетов в кассовых павильонах стадиона «Локомотив».
Спрос на билеты кратно превышает вместимость стадиона «Локомотив», поэтому заранее приносим извинения тем, кому не удастся попасть на трибуны. Убежден, что нас ожидает интересный и зрелищный футбол. Ждем болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров», — цитирует Суворова пресс-служба РФПЛ.