Хименес: АПЛ? Останусь, если «Атлетико» предложит контракт на всю жизнь

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес отметил, что очень хотел бы играть в чемпионате Англии. Однако уругвайский футболист при определённых обстоятельствах не прочь и остаться в испанском клубе.
«Я мечтаю об АПЛ, поскольку там все матчи проходят в равной борьбе. Но останусь, если «Атлетико» предложит контракт на всю жизнь. В этом клубе я многому научился с тех пор, как перешёл в него. Чувствую себя привилегированным человеком, выступая за «Атлетико». Слухи о моём уходе из «Атлетико» всегда воспринимаю спокойно и обсуждаю их со своими агентами», — сказал Хименес в интервью уругвайскому телевидению.
В минувшем сезоне Хименес провёл 17 матчей в чемпионате Испании, не отметившись голами и результативными передачами. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2018 года.