Задай вопрос Игорю Гамуле!

Один из самых харизматичных тренеров российского чемпионата Игорь Гамула станет очередным гостем редакции «Чемпионата».
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Гамула работал в «Ростове» с 2011 года, занимая пост наставника. В 2014 году специалист некоторое время возглавлял первую команду ростовчан.
Гамула: был шанс тренировать «Ростов», но получились «чёрные жемчужинки»
Бывший тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула – об увольнении из команды и планах на будущее.