7 июля «СКА-Хабаровск» арендует защитника «Уфы» Пуцко

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, что клуб арендует защитника «Уфы» Александра Пуцко.
«Действительно мы планируем арендовать центрального защитника «Уфы» Александра Пуцко. Завтра он прилетит к команде и подпишет трудовой договор. До этого момента официально ничего не хочется говорить, ведь всякое может быть. Надеюсь, никаких проблем не будет, и Александр продолжит карьеру у нас. Мы уже две недели ведём переговоры по этому футболисту», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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