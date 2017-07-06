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7 июля «СКА-Хабаровск» арендует защитника «Уфы» Пуцко

6 июля 2017, четверг. 13:47. Футбол

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, что клуб арендует защитника «Уфы» Александра Пуцко.

«Действительно мы планируем арендовать центрального защитника «Уфы» Александра Пуцко. Завтра он прилетит к команде и подпишет трудовой договор. До этого момента официально ничего не хочется говорить, ведь всякое может быть. Надеюсь, никаких проблем не будет, и Александр продолжит карьеру у нас. Мы уже две недели ведём переговоры по этому футболисту», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Уфа Александр Пуцко Трансферы
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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